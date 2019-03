MyStyle

Suomalaiskampaaja antaa vinkit kuivashampoon käyttämiseen – oletko tajunnut pinnikikkaa?

Kuivashampoosta on moneen: puhdistajaksi, muotoilijaksi, tuuheuttajaksi ja valuvien pinnien, pantojen ja hiuskoristeiden paikallaan pitäjäksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattilaisen 6 kuivashampoovinkkiä

Ravista purkkia aina hyvin, sillä jauhe on pullon pohjalla.

purkkia aina hyvin, sillä jauhe on pullon pohjalla. Pesutarkoituksessa suihkuta kuivashampoota hiusten tyveen ja hiuspohjaan, odota muutama minuutti ja harjaa tyvestä latvaa kohti. Näin latvakin puhdistuu ja liika kuivashampoo poistuu.

suihkuta kuivashampoota hiusten tyveen ja hiuspohjaan, odota muutama minuutti ja harjaa tyvestä latvaa kohti. Näin latvakin puhdistuu ja liika kuivashampoo poistuu. Kampauspohjiin tuotetta kannattaa suihkuttaa samoin kun pestessä, eli tyvelle ja harjata siitä pituuksiin.

tuotetta kannattaa suihkuttaa samoin kun pestessä, eli tyvelle ja harjata siitä pituuksiin. Suihkauta kuivashampoota myös pinneihin, hiuskoruihin ja pantoihin, niin ne pysyvät paikoillaan.

kuivashampoota myös pinneihin, hiuskoruihin ja pantoihin, niin ne pysyvät paikoillaan. Kuivashampoo on rasvoittuvasta hiuspohjasta kärsivän aamujen pelastaja: lisää kuivashampoota ennen nukkumaan menoa hiusten tyveen. Shampoo imee yön aikana muodostuneen rasvan.

on rasvoittuvasta hiuspohjasta kärsivän aamujen pelastaja: lisää kuivashampoota ennen nukkumaan menoa hiusten tyveen. Shampoo imee yön aikana muodostuneen rasvan. Muutaman viikon välein kannattaa hiuksille ja hiuspohjalle tehdä syväpuhdistus syväpuhdistavalla shampoolla.