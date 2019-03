MyStyle

Pilaako huono sää hiustenlaittosi? 5 hiustyyliä, jotka kestävät säällä kuin säällä

1. Sutaise suojaan

https://www.instagram.com/p/BupnHywFeog/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BjoL47RBN8Y/?utm_source=ig_embed

2. Kiinnitä tiukasti

https://www.instagram.com/p/Bkpo5gFAyrA/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BuvJFJNgjqh/?utm_source=ig_embed

3. Kiepauta nutturalle

https://www.instagram.com/p/BSrHhSdl8z-/?utm_source=ig_embed

4. Hyödynnä tilaisuus

https://www.instagram.com/p/Bu8efkkF4g3/

5. Turvaudu päähineeseen

https://www.instagram.com/p/Buy3dGEFVsO/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BqnWK80lK09/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BlDl8O9gyWf/?utm_source=ig_embed

