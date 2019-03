MyStyle

Haluatko oikeasti peittävän ja pysyvän meikkivoiteen? Arvioimme kuusi tuotetta

Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation, 38 € / 30 ml





Yves Saint Laurent All Hours Foundation, 48 € / 25 ml

Kicks Perfecting Base Foundation, 19 € / 30 ml

Paese liquid Powder Double Skin Aqua, 21 € / 30 ml

IsaDora Active All Day Wear Make-Up, 21,90 € / 35 ml

Dior Backstage Fluid Foundation Face & Body, 48 € / 50 ml

Tuhdin oloinen voide, joka vaatii alleen kunnon kosteutuksen. Imeytyy ihoon niin tiukasti, että tuntuu aluksi ennemmin korostavan virheitä kuin kätkevän niitä. Päivän mittaan toimii kuitenkin hyvin. Otsani kiiltää helposti, mutta tämä tuote pysyy ja pitää ihon mattana. Sävyjä valtava määrä, varmasti löytyy se oikea.Meikkipussissa kulkeva meikkivoidepuikko on kätevä juttu. Ennen puikot olivat tahmeita ja kokkareisia, nyt ei ole pelkoa siitä. Tuote levittyy sormin helposti kuin voide. Tunne iholla on silkkisen puuterimainen, lopputulos on luonnollinen ja pysyy hyvin. Erinomainen mukana kannettava päivän pelastaja.Voide on paksuhkoa mutta levittyy yllättävän hyvin, se hujahtaa ihoon kuin itsestään. Lopputulos on kauniin tasainen ja matta olematta tukkoinen. Pysyy hyvin iholla ja sitä voi lisätä päivän mittaan ilman pelkoa paakuista. Hyvä pohja meikille, hinta-laatusuhde testin paras.Nestemäiseksi puuteriksi nimetty tuote toimii kuten meikkivoide. Sävyjä on neljä. Tasoittaa ihon sävyn hyvin, ja jättää kauniin himmeän hehkun. Iltapäivällä alkoi iho kiiltää liikaa, ja jouduin turvautumaan puuteriin. Tämä on hyvä tuote kuivalle iholle, rasvaisemmalle löytyy Matt-versio.Kunnon peittävyyttä toivovalle täsmätuote. Melko tahmainen ja ihoon sitkeästi tarttuva voide ei ole helpoin levitettävä. Vaatii taitoa ja alleen reippaasti kosteutta. Pysyy paikallaan koko päivän. Tästä syntyy helposti hieman pakkelimainen vaikutelma, ellei ole tarkkana.Hyvin iholle asettuva miellyttävän silkkinen voide on ohut ja liukas ja helppo sivellä iholle. Kerroksia voi lisätä tarpeen mukaan, vaikka ohuenakin peittää hyvin. Sävyjä on neljäkymmentä, jokaiseen ihonsävyyn ja vuodenaikaan löytyy sopiva. Testin luonnollisin lopputulos.