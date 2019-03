MyStyle

Testasimme hiusnaamiopipon, joka lupaa elvyttää kuivan tukan – katso kuvat hiuksista ennen ja jälkeen

Hiukset naamion alle





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Se näyttää melkoisen hupsulta





2. Se pysyy hyvin paikoillaan

3. Kosteutta piisaa runsaasti





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/parin-euron-superliina-4-niksia-kaytetyn-kangasnaamion-hyodyntamiseen

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/rasvaisten-hiusten-pelastus-tassa-6-kampausta-jotka-piilottavat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/sileat-hiukset-suoraan-suihkusta-lopeta-pyyhekuivaus-jos-haluat-paasta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/totuus-hiusten-pesuvalista-hiustutkija-hiuspohja-karsii-jos-hiukset