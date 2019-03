MyStyle

Korealainen meikkiguru neuvoo erikoisen kikan, jolla valitset sopivan poskipunasävyn

Kas näin se käy:

Pidä poskipunaa kasvojesi edessä poskipään kohdalla. Ota itsestäsi kuva kännykällä. Valitse kuvaan mustavalkoinen suodatin kännykän kuvanmuokkausasetuksista.

Vaihtoehto 1: poskipuna on mustavalkokuvassa kirkkaampi kuin kasvojen iho

Vaihtoehto 2: poskipuna on mustavalkokuvassa kuta kuinkin saman sävyinen kuin kasvojen iho

Vaihtoehto 3: poskipuna on mustavalkokuvassa tummempi kuin ihonsävy

