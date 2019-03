MyStyle

Onko tässä todella seuraava kulmakarvatrendi? Hurja muutos entiseen – tästä innostui myös Paula Vesala

































Tuttu tyyli myös julkkiksilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/5r2bMPpFB1/

https://www.instagram.com/p/7E0r_kJFAJ/

https://www.instagram.com/p/92zhCgpFBZ/

https://www.is.fi/haku/?query=rita+ora

https://www.instagram.com/p/Bq9qa2NnmvR/

Kokeile trendiä helposti

https://www.instagram.com/p/BbzQLJZFJPn/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BdhwzlzFuDz/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BeENZeejWDX/?utm_source=ig_embed