Kuinka todella onnistua kotivärjäyksessä? 10 vinkkiä parhaaseen tulokseen

Koostumukset ovat kehittyneet

Näin onnistut hiusten värjäyksessä

Jos puntaroit, riittääkö väri varmasti, osta saman tien varmuuden vuoksi kaksi purkkia. Ei ole kiva, jos värjätessä väri loppuu kesken kaiken. Säästä radikaalit muutokset ammattilaiselle. Värin vaihtaminen ja erityisesti vaalentaminen vaativat usein monta käsittelykertaa. Kotivärien varaan voi jättää muutaman asteen värinvaihdoksen sekä suoraväreillä tehtävät värjäykset. Vältä väriroiskeet iholle levittämällä hiusrajaan ohut kerros vaseliinia tai huulirasvaa. Rasva estää värin tarttumisen ihoon, ja sen saa pyyhkäistyä jälkikäteen helposti pois nenäliinalla. Laita varusteet valmiiksi. Levitä sudit, kampa ja klipsit kirurginvälineiden tarkkuutta tavoitellen esille, jotta et joudu seikkailemaan pitkin huushollia kesken värjäyksen. Lue värin käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen levittämistä. Hotellista matkaan tarttunut suihkumyssy on oiva apuri väripuuhissa. Myssy päässä voit puuhastella huoletta värin vaikuttaessa. Muovinen myssy myös lämmittää päätä, mikä edistää värin tarttumista. Valitse sävy hiustesi luonnollisen värin perusteella, jotta lopputulos näyttää kivalta ihoa vasten. Todellinen väri on usein hiuksissa hiukan tummempi kuin pakkauksen kuvassa, joten valitse asteen verran haluttua vaaleampi sävy. Hyvällä omallatunnolla kotivärjäykseen voi suositella vaaleiden raitojen tekoa, värin tummentamista muutamalla asteella sekä harmaiden peittämistä. Älä pese hiuksia päivään tai kahteen ennen värjäystä. Pään omat öljyt suojelevat päänahkaa kemikaaleilta. Hivenen likaista tukkaa on myös helpompi käsitellä, ja värin saa levitettyä siihen tasaisemmin. Hanki luotettava assistentti kotikampaamoosi. Neljä silmää ja kaksi kättä pystyvät yleensä parempaan kuin kaksi. Plussaa, jos kaverilla on aiempaa kokemusta kotivärjäämisestä. Soita apua, jos tarvitset! Hiusväriyrityksillä on yleensä asiakaspalvelu, josta saa asiantuntevia neuvoja. Jos värjäys yhtään mietityttää, ajoita operaatio asiakaspalvelun aukioloaikojen yhteyteen. Kun väri on vaikuttanut, huuhtele hiukset vähällä vedellä muutamaan otteeseen: hiusväri emulgoituu eli irrottaa itse itsensä, joten sampoopesua ei tarvita. Jos olet vaalentanut hiuksia, laita tukkaan vielä värin mukana tullut keltaisuutta taittava sävyte.

