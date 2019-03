MyStyle

Pidennä kenkien ikää helposti – 3 tilannetta, joissa kengät on hyvä viedä suutarille

Korkolappujen vaihto: Korkolaput on hyvä viedä vaihdettavaksi ennen kuin itse korko alkaa kulua. Suutari osaa myös rakentaa kokonaan uuden koron, mutta järkevintä olisi vaihtaa korkolaput hyvissä ajoin. Korot ja pohjat kuluvat eri ihmisillä eri kohdista, mikä vaikuttaa kävelyyn, jalkoihin ja selkään. Selkäkivun syy saattaa siis johtua epätasaisesti kuluneista koroista. Puolipohjien vaihto: Kenkiin kannattaa laittaa tai uusia puolipohjat, kun pohjan kulutuspinta sitä vaatii. Kuvion kulumista ei siis kannata odottaa kokonaan – saati pohjan kulumista puhki. Kumisilla puolipohjilla saadaan myös kenkien liukkaus kuriin. Rakenteiden korjaus: Jos kengän rakenteissa näkyy kulumista, ne kannattaa viedä pian näytille suutariin. Päällisen paikkaus tai jalkineiden kovikkeiden vahvistaminen ja vaihto ovat suutarin perustöitä. Linttaan astuttuihin kenkiin vaihdetaan uusi kantakovike. Sen lisäksi suutari yleensä kehottaa asiakasta käyttämään kenkälusikkaa, mikä suojaa kengän rakenteita.

