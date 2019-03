MyStyle

Tiedätkö, kuinka pidät hiusvärisi mahdollisimman hyvänä? 5 loistavaa vinkkiä

Haaveiden hiusväri saattaa vaatia muutaman kampaajakäynnin. Hyvä kampaaja haluaa hiustesi parasta, joten kemiallista kuormitusta on parempi jakaa useampaan värjäyskertaan.Kun haluttu tulos on lopulta saavutettu, kannattaa saavutuksesta pitää myös kiinni: pyydä kampaajalta mukaan värille sopivat täsmätuotteet. Monet shampoot ja hoitoaineet mainostavat sopivansa värjätyille hiuksille, mutta lisäpanostus kampaajan suosittelemiin tuotteisiin kannattaa.Valmistele hiukset tulevaa värjäystä varten jo muutama päivä etukäteen. Varsinkin vaalennus voi kuivattaa ja vaurioittaa hiusta, joten helli tukkaa syvähoitavalla naamiolla muutaman kerran ennen kampaajakäyntiä.Jatka blondatun hiuksen hoitamista värjäyksen jälkeen käyttämällä kosteuttavaa ja korjaavaa naamiota kerran viikossa, jotta hiukset pysyvät joustavina ja pehmeinä.Mitä kiiltävämpi tukka, sitä intensiivisempi väri.Kampaajakäynnin jälkeinen ihana kiilto on mahdollista luoda hiuksiin myös kotioloissa. Oriben kiillottava hoito toimii hieman kuin kiinnityssuihke kasvomeikille: se jättää hiuksiin viimeistellyn tunteen, kirkastaa sekä väriä että raitoja ja tekee hiuksista hoidetun pehmeät. Käytä hoitoa kerran viikossa tavallisen hoitoaineen sijaan värin maksimoimiseksi.Viikko ennen seuraavaa kampaajakäyntiä voi tuntua erityisen pitkältä, kun tyvikasvu näkyy kiusallisesti, laittoi hiukset miten tahansa. Tyveä on perinteisesti voinut yrittää piilottaa luomivärillä tai erilaisilla suihkeilla, mutta lopputulos on jäänyt hieman tunkkaiseksi.Nyt on kuitenkin ilmestynyt tuote, joka hoitaa pulman kiitettävästi: KMS:n värisuihke levittyy tasaisesti hiuksiin, ja mukana on paljon pigmenttiä. Hiukset eivät tunnu puuterimaisilta vaan raikkailta.Mitä paremmassa kunnossa hiukset ovat, sitä loistavampi on myös väri. Venytä varsinaisten värjäyskertojen väliä ja anna hiusten hengähtää hetkisen pidempään ylläpitämällä sävyä kevyillä suoraväreillä.Suoraväri tarttuu vain hiuksen pintaan, joten se ei vahingoita hiusta. Usein kevytväri jopa tekee tukasta entistä kiiltävämmän. Jos purkissa oleva väri tuntuu liian tujulta, voi sävyä sekoittaa esimerkiksi puolet ja puolet -periaatteella hoitoaineen kanssa. Myös kampaaja voi sekoittaa valmiiksi kotihoitoon sopivan yhdistelmän.