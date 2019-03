MyStyle

Tuntuuko silmänympärysvoiteen käyttäminen turhalta? 2 hyvää syytä tarttua siihen siitä huolimatta

Hoitaa ja hillitsee turvotusta

Silmänympärysiho on ohuempaa kuin muualla kasvoilla. Se eroaa kasvojen ihosta myös siten, että silmänympärysalueella ei ole juurikaan talirauhasia. Siksi se kaipaa ekstrakosteutta ja -hoivaa, jota varten silmänympärysvoiteet on nimenomaan kehitetty. Herkkyytensä vuoksi silmänympärysiho myös ärtyy herkästi, joten se tarvitsee tuotteen, jonka koostumus on riittävän hellävarainen. Siksi tavallinen kasvovoide ei välttämättä ole paras valinta.

