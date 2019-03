MyStyle

Testasimme kosteuttavat kasvoöljyt – voittajapullolle täydet viisi pistettä!

HUS, HARMAUS: L’occitane Immortelle Divine Youth Oil, 98 €





KEVYT VAIHTOEHTO: Medik8 Glow Oil -kuivaöljy, 59 €

MUSTAA KULTAA: GlamGlow Star Potion Liquid Charcoal Clarifying Oil, 47,90 €

EPÄPUHTAUKSIIN: EkoPharma Karpalonsiemenöljy, 29,90 €





KUIN SILKKIÄ: Lilfox Prickly Pear Illuminating Beauty Nectar, 55 €

VITAMIINIPOMMI: Mossa Vitamin Cocktail, 16,50 €

