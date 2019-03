MyStyle

Apua, muodikas otsatukka todella muuttuu tällaiseksi – varmista sopivuus ennen kuin leikkaat!





























Tsekkaa ennen kuin leikkaat

Lyhyt otsatukka vaatii sitoutumista. Jos et ole valmis sitoutumaan, älä leikkaa, neuvoo muotisivusto Fashionista https://fashionista.com/2014/10/baby-bangs . Mikro-otsis täytyy laittaa joka aamu, sillä se vaatii raudalla suoristamista aina. Miniotsis saattaa pelästyttää. Samalla sivustolla muistutetaan, että superlyhyt otsatukka ei välttämättä näytä samalta peilistä kuin muotikuvissa. Todellisuus saattaa leikkaamisen jälkeen yllättää: miniotsis on todella mini ja samalla armoton. Kasvonpiirteistään täytyy todella pitää, jotta mikro-otsiksen kanssa tuntee olonsa itsevarmaksi. Ota huomioon kasvojesi muoto. Baby bangsit korostavat otsaa, silmiä, kasvojen pituutta ja kulmikkuutta, kertoo Bustle https://www.bustle.com/articles/45378-should-you-get-baby-bangs-5-things-to-consider-when-it-comes-to-the-super-short . Jos kasvosi ovat esimerkiksi valmiiksi kulmikkaat tai pitkät, lyhyt otsatukka saattaa korostaa piirteitä entisestään. Konsultoi aina kampaajaa. Sivusto neuvoo myös toimimaan omien hiusten ehdoilla. Hiusten rakenne, muoto, leikkaus ja muu pituus vaikuttaa siihen, miltä miniotsis näyttää. Siksikin se kieltää tarttumasta saksiin itse ja ohjeistaa leikkauttamaan otsatukan aina kampaajalla. Ole valmis panostamaan säännölliseen trimmaukseen. Näin selväksi ja lyhyeksi leikattu otsatukkamalli vaatii säännöllistä huoltamista eli lyhyttä kampaajakäyntiväliä, Bustle vinkkaa.