Annakaisa taisteli koko elämänsä peittääkseen punapigmentin hiuksistaan – selkeät syyt saivat lopettamaan 40-vuotiaana

Annakaisa taisteli koko elämänsä peittääkseen punapigmentin hiuksistaan – selkeät syyt saivat lopettamaan 40-v

Rahaa punaisuuden poistamiseen

Punaisesta tukasta saa kehuja ulkomailla

Tukka kuin kameleontti

Hyvästit värjäämiselle

Punaiset hiussävyt ovat aina muodissa. Onneksi pisamatkin ovat nyt trendikkäitä https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/anna-niiden-nakya-9-helppoa-meikkikikkaa-joilla-korostat-pisamiasi . En jaksa peitellä enää niitäkään. Punapigmentti tuo hiuksiin lämpöä, joka heijastuu kasvoihin. Se hehku on tarpeen esimerkiksi talvella vitivalkoiseksi muuttuvalle iholleni. Paljon punapigmenttiä = vähemmän harmaita hiuksia. Punainen väri haalistuu ja harmaantuu tutkimusten mukaan muita hitaammin.

