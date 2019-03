MyStyle

Suuret hiuskoristeet ovat tämän hetken upein tukkatrendi – katso 15 kuvaa ja vakuutu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















































Lue myös, miten julkkisnaiset ovat soveltaneet hurmaavaa rusettityyliä https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tukka-rusetille-julkkisten-suosima-asuste-juhlistaa-kampauksen-kuin

https://www.instagram.com/p/BuLsVHrAVG7/





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/8-helppoa-juhlakampausta-jotka-onnistuvat-tumpeloltakin-kokosimme

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/sopivatko-lyhyet-hiukset-sinulle-kahden-sekunnin-kikalla-se-selviaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/haluatko-kasvattaa-oman-hiusvarisi-takaisin-kampaaja-kertoo-parhaat

http://Unohda%20ohuiden%20hiusten%20ongelmat!%20Asiantuntija%20neuvoo%20parhaat%20leikkaukset%20hennolle%20tukalle