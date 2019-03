MyStyle

Helli sitä tärkeintä – eli itseä! Nappaa ideat vartin, tunnin ja koko päivän superhemmotteluun

VARTTI AIKAA: Hoida kasvot ja hiukset





PUOLI TUNTIA: Helli päätä





TUNTI AIKAA: Mieltä hivelevät kynnet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





PÄIVÄ AIKAA: Koko kropan huolto





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/hemmotteluhoidot_testissa_samaan_fiilikseen_myos_kotona

https://www.menaiset.fi/artikkeli/sport/kotona_tehty_amatoorihieronta_rentouttaa_tallaiset_ovat_oikeat_otteet

Käytä vapaa vartti tehokkaasti hyödyksi. Hius- ja kasvonaamion kombo on helppo tehdä heti aamusta. Kastele hiukset kevyesti, levitä naamio hiusten pituuksiin ja latvoihin ja kietaise tukka pyyhkeeseen. Huuhtele kasvot vilpoisella vedellä ja levitä iholle jätettävä kasvonaamio. Näin saat samassa paketissa aamukosteutuksen, eikä kasvoja tarvitse enää erikseen pestä.Kangasnaamiopaketissa on yleensä hoitavaa seerumia runsaasti yli yhden naisen tarpeisiin. Hiero vaikutusajan jälkeen tehoseerumia antaumuksella lisäkerros kasvoille sekä kaulalle ja dekolteelle. Jos pussiin jää vielä paljon tavaraa, voi kuitunaamion taitella takaisin, laittaa jääkaappiin ja käyttää uudestaan seuraavana päivänä.Kasvojen ja pään hieronta ovat hemmottelun multihuipentumia. Huippumallit hierovat kasvojaan ennen näytöstä saadakseen poskipäät paremmin esille, mutta kotona tehtävän hipelöinnin tarkoituksena on rentouttaa päänseudun kautta koko keho. Ei koholle nousevista poskipäistä toki haittaakaan ole!Levitä kasvoille reilusti kosteuttavaa seerumia ja pyörittele sormia ensin silmien ympärillä kymmenen kertaa myötäpäivään ja sitten vastapäivään. Nipistele seuraavaksi kulmia kevyesti. Viimeistele verenkiertoa ja ihon hehkua edistävä hieronta kuljettamalla rystysiä kevyesti muutaman kerran leukalinjaa pitkin ja poskipäiden alapuolelta.Kun aikaa on ruhtinaallisesti, hoida kädet kuntoon. Pehmennä kynsinauhat lämpöisessä vedessä, työnnä varovasti kynsinauhat taakse appelsiinipuutikulla ja öljyä kynnet huolellisesti. Kun öljy on saanut imeytyä rauhassa, pyyhi kynnet kynsilakanpoistoaineella ja tee niihin mieli­alaan istuva lakkaus. Kokeile vaikka pirteää keltaista tai pastellipinkkiä: pieni kikkailu tekee lopputuloksesta täysin uuden näköisen.Hoidetut kädet kohottavat fiilistä vielä pitkään hemmotteluhetken jälkeenkin. Väitteen tueksi ei ole tieteellistä tutkimusta, mutta mutu-tuntumaa sitäkin enemmän. Kun siististi lakatut kynnet osuvat viikon mittaan silmiin, mielen valtaa joka kerta syvästi tyytyväinen olo.Onko sunnuntai kalenterissasi ylellisesti pelkkää tyhjää täynnä? Heittäydy hemmottelupuuhiin överimeiningillä: nyt on aikaa tehdä kaikkia hauskoja hoitoja, jotka tuskin arkena edes juolahtaisivat mieleen. Kun manikyyri on tehty ja kasvot ja hiukset hoidettu naamioilla, kuori kroppa kasvoista jalkapohjiin, valmistele varpaat hiihtolomareissulle pienellä pedikyyrillä ja kirkasta hymyä hampaiden kotivalkaisulla.Vedä jalkaan kuorivat sukat, ja töppösten vaikuttaessa keskity suuhun. Kuori viiman kurittamat huulet pehmeiksi sokerin ja oliiviöljyn sekoituksella. Veden ja ruokasoodan seoksella voi harjata hampaista pois pinnallisia tummentumia. Jos haluat vaalentaa hammasrivistöä kunnolla, erityiset vaalennustuotteet tepsivät jo yhden hemmottelupäivän aikana.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa. Kuvat valmistajat.