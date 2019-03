Suomalaiset plastiikkakirurgit kertovat, millaisia hoitoja nyt tehdään: ”Intiimikirurgia kiinnostaa paljon enemmän”

MyStyle

Suomalaiset plastiikkakirurgit kertovat, millaisia hoitoja nyt tehdään: ”Intiimikirurgia kiinnostaa paljon ene

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pistoksia jo kolmikymppisille

Ihmiset hakeutuvat Suomessa esteettisen plastiikkakirurgian pariin entistä aiemmin.

45-vuotiaana ensimmäinen leikkaus

Myös miehet ovat aiempaa kiinnostuneempia plastiikkakirurgiasta.

Uusia täyteaineita kehitetään jatkuvasti

Omaa rasvaa kasvoihin

Pysyykö vai eikö tulos pysy?

Rasvansiirron hinta on kahdesta kolmeen tuhanteen euroon.

Rypyt sileiksi radiofrekvenssillä, karvat pois laserilla

Laser vaalentaa ja parhaimmassa tapauksessa hävittää kokonaan iholle ilmestyneet maksaläiskät.

Veitsetön kasvojenkohotus ultraäänellä

Hoidon suosiota lisää se, että ultraus toimii kertahoitona. Usein jo yhdellä hoitokerralla saadaan tulos, joka pysyy vuosia.

Helpompaa rasvansiirtoa

Parempia rintoja

Rintojen suurennusleikkauksissa implanttien kapseloitumisesta kärsiminen on jäänyt historiaan.

Ennen ajateltiin, että kovat implantit ovat hyviä, sillä ne pitävät muotonsa. Nyt implanteilta toivotaan kuitenkin ennen kaikkea pehmeyttä.

Ei muotoa peppuun vaan häpyhuuliin

Ulkoisten häpyhuulien muotoilu on selvästi kasvava trendi.

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/tassa-mitaan-plastiikkakirurgiaa-tarvita-helpot-ja-tehokkaat-meikkikikat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/muhkurat-kunniaan-nyt-naiset-nayttavat-selluliittinsa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/laulaja_vicky_rosti_kauneusleikkaus_oli_jarkevampi_hankinta_kuin