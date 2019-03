MyStyle

Kestääkö kynsilakan kuivuminen liian kauan? Näillä keinoilla nopeutat prosessia

Laadukkaat päällys- ja aluslakat. Toimivaan päällys- ja aluslakkaan satsaaminen on Alcedon mukaan toimivin tapa pistää kuivumiseen vauhtia. Hänen mukaansa lakka kuivuu tällöin täysin viidessä minuutissa. Hiustenkuivaaja. Prosessia voi nopeuttaa myös tarttumalla fööniin. Se kannattaa kaivaa esiin ja lämpöasetus säätää viileäksi jo ennen itse lakkausta, jottei töhri kynsiään. Kun lakka on levitetty, puhalla molempien käsien kynsiä pari, kolme minuuttia. Lämpimällä ilmalla kynsiä ei kannata puhaltaa, koska se voi saada lakkakerroksen rullautumaan. Kylmä vesi. Kyllä, jääpaloilla kylmennetty vesi voi lyhentää kuivumisaikaa. Jäämeren kylmään veteen hippuloitaan ei tarvitse upottaa, vaan pari jääpalaa vesiastiassa riittää yhtä lailla. Sormenpäitä tulisi pitää kylmässä minuutti tai kaksi. Kuten fööni, myös jäävesi kannattaa varata käsien ulottuville jo valmiiksi.

