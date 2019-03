MyStyle

Vihattu silmälasimalli on jälleen huipputyylikäs – sopii ammattilaisen mukaan sittenkin monelle

Valitse väriä tai uusi pilottimalli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/valuvatko-silmalasit-nenalle-helppo-meikkikikka-saa-ne-pysymaan-paikallaan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/jattitutkimus-todistaa-silmalasien-kayttajat-ovat-muita-alykkaampia-ja-syy

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/millaiset-pokat-sellainen-silmameikki-kannattaa-valita-6-meikkivinkkia