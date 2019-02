Eveliinan tukka oli kuiva ja pörröinen – suosittu metodi muutti hiukset kiiltäviksi korkkiruuveiksi, joita kampaajakaan ei meinannut uskoa

MyStyle

Eveliinan tukka oli kuiva ja pörröinen – suosittu metodi muutti hiukset kiiltäviksi korkkiruuveiksi, joita kam

Kaikki kohisivat curly girlista

Luonnonkiharat oikeuksiinsa

Luonnonkiharia hiuksia pestessä käytetään vain shampoota, jossa ei ole sulfaatteja. Jotkut eivät käytä shampoota lainkaan.

Missään hiustuotteissa ei saa olla aineita, jotka eivät ole vesiliukoisia – siis ei sulfaatteja, silikoneja, mineraaliöljyä tai vahoja.

Hiukset pestään usein pelkästään hoitoaineella, jota hierotaan myös päänahkaan.

Hiuksia ei harjata, etenkään kuivana, vaan takut selvitetään suihkussa hoitoaineen vaikuttaessa harvalla kammalla.

Hiuksia ei käsitellä lämmöllä: ei suoristusrautaa, ei kiharrusrautaa eikä kuumaa fööniä.

Hiusten muotoiluun voidaan käyttää itselle sopivaa voidetta tai muuta tuotetta (jossa ei kuitenkaan ole haitallisia ainesosia).

Ennen metodin aloitusta tehdään viimeinen pesu, jonka tarkoitus on puhdistaa hiukset pesu- ja hoitotuotteiden jättämistä silikoneista. Tähän käytetään shampoota, jossa ei ole silikoneja, mutta jossa on sulfaatteja.

Kokeilemalla selviää





Tärkeimmät opit

Käytän vain tuotteita, joissa ei kiellettyjä ainesosia. Pesen hiukseni silloin tällöin syväpuhdistavalla shampoolla, mutta joskus pelkällä hoitoaineella. Tätä kutsutaan co-washiksi eli conditioner only -pesuksi. Käytän aina paljon hoitoainetta. Kun hoitoaine on hiuksissa, selvitän takut. Tämä on ainoa hetki, kun ikinä kosken hiuksiini kammalla. Usein käytän selvittämiseen vain sormiani. Noudatan squish to condish -tekniikkaa, jonka voisi kääntää vaikkapa "hoitoaineen puristeluksi hiuksiin". Teen tämän usein niin, että pidän päätäni ylösalaisin suihkussa, jolloin rutisteluliike on helppo tehdä ylöspäin. Levitän hoitoaineen huuhtelun jälkeen yhä märkiin hiuksiini usein niihin jätettävää hoitoainetta ja latvoihin öljyä. Tärkeintä on kuitenkin geeli. Levitän sen hiuksiini juuresta latvaan ja pidän huolen, että geeliä on joka osiossa. Sopivan geelimäärän oppii kokeilemalla, mutta yleissääntö on, että kitsastella ei kannata. Kuivaan hiukset puristelemalla suurimmat vedet pois vanhalla t-paidalla tai mikrokuitupyyhkeellä. Luonnonkiharaa tukkaa ei ikinä kannata kuivata hangaten tai hieroen, sillä silloin siitä tulee pörröinen. Joskus kiedon märän tukan t-paitaan. Tätä kutsutaan ploppaukseksi: kihara pääsee muodostumaan paremmin, kun se ei roiku vapaasti suorana ja painavana. Jos haluan tukan kuivuvan nopeammin tai kaipaan volyymia, käytän diffuusoria. Se jakaa föönin ilmavirran laajemmalle alueelle ja tekee kiharoista sileämmät ja erotellummat. Kiharaa tukkaa kannattaa aina kuivata mahdollisimman viileällä asetuksella ja matalalla teholla, jos ei halua pörröistä tukkaa. Diffuusorin voi muuten korvata siivilällä! Kun tukka on täysin kuivunut ja geeli on tehnyt kiharoista koppuraiset, rutistan niitä hellästi niin, että geelikerros menee rikki. Tuloksena ovat erotellut, kosteutetut kiharat.

Kuin muotoiluraudalla tehdyt

