Onko muodin mukaan pukeutuminen uhka vai mahdollisuus? Näitä vaatteita kannattaa kokeilla

Laukut ovat nyt kuin ulkoistettuja taskuja. Yhtä lailla vapauttavia, mutta paljon kiinnostavampia! Pue vyölaukku rinnan poikki tai kaiva vanha kännykkäkukkarosi kaapista – se on jälleen trendikäs.Aurinkolasit kasvavat tänä keväänä lähes koko posket peittäviksi. Todellinen pokkanainen valitsee värilliset tai heijastavaa peiliä olevat linssit.Housut ovat tämän sesongin näyttävin vaatekappale. Paperipussihousut jatkavat voittokulkuaan. Kuumin malli tuo mieleen rusakon jalat: reisistä leveät, mutta lahkeista kapeat. Uhkeaa ilmettä korostetaan sujauttamalla paita sisään korkean vyötärön kauluksesta.Vaikka muoti on tänä keväänä rentoa ja löysää, kurveja ei silti unohdeta. Muotoa tuodaan vaatteisiin rypytyksillä ja laskoksilla. Helpoiten kurvikas efekti syntyy kuromalla vyötärö vyöllä tai huivilla. Tiimalasi esiin!Pääsitkö jo syksyllä baskerien makuun? Hyvä, sillä hattu on myös kevään ykkösasuste. Nyt on varaa mistä valita: on lippiksiä, lierihattuja, kalastajanlakkeja... Valitse päähine aina kuitenkin käytännöllisyys edellä.