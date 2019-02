MyStyle

13 pientä tapaa auttavat vähentämään kosmetiikasta kertyvän roskan määrää

Tutustu pakkausmerkintöihin

Loput 9 vinkkiä luonnon ja lompakon säästämiseen

Valitse tuotteita, joissa on mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia. Paljaaltaan tai pahvirasiassa myytävät palasaippuat ja -sampoot ovat helposti lähestyttäviä tuotteita ensi alkuun. Vältä tuotteita, jotka on kääritty moneen muovikerrokseen. Tarkista, onko pakkauksessa käytetty kierrätettyjä materiaaleja ja voiko sen kierrättää uudelleen. Jos oma hiilinjalanjälki mietityttää, valitse kotimaassa tehty tuote: sen matka kaupan hyllyyn on ulkomailla valmistettua vastaavaa tuotetta huomattavasti ekologisempi. Aloita pienistä jutuista. Säästä kierrätykseen kelpaamattomat lasipurkit esimerkiksi omatekoista kosmetiikkaa tai keittiöaineksia varten. Vaihda muovinen hammasharja maatuvaan bambuversioon ja korvaa kertakäyttöiset vanulaput musliiniliinalla tai pesusienellä. Käytä tuotteet aina loppuun ja mieti tarkkaan, mitä kosmetiikkaa oikeasti tarvitset. Karsi kaikenlaiset heräteostokset. Suosi biohajoavia pesuaineita. Näin sampoot, saippuat ja hoitoaineet eivät tuota jätettä myöskään pesuveteen. Luonnonkosmetiikan tuotteet ovat takuuvarmasti mahdollisimman nopeasti biohajoavia. Jos pakkausen osia ei voi irrottaa ja lajitella, pakkauksen voi kierrättää sen materiaalin mukaan, mitä siinä on selvästi eniten. Jos esimerkiksi pahvikotelossa on pieni, muovinen kurkistusikkuna, voi sen silti laittaa pahvinkeräykseen. Lähes kaiken pakkausmuovin voi kierrättää. Irrota korkit, kannet ja pumput, sillä ne on yleensä tehty erilaisesta muovista. Pumpuissa on usein sisällä metallijouset, jotka pitää myös irrottaa. Ainut muovi, jota ei voi kierrättää, on PVC-muovi. Jos pakkauksessa on mukana montaa erilaista muovia tai materiaalia eikä osia saa irti toisistaan, kuuluu pakkaus sekajätteeseen. Lasipakkaukset ovat hieman kinkkisempiä kierrätettäviä. Kosmetiikassa suositut erilaiset huurre- ja erikoislasit eivät sovi keräykseen. Kirkkaat sekä ruskeat ja tummat lasit sen sijaan voi kierrättää.

