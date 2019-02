MyStyle

Muistatko 90-luvun pahimmat meikkityylit? Ne ovat taas muotia

1. Ohuet kulmakarvat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Tummat huulipunat





3. Huulikiilto





4. Lämpimät luomivärit





5. Smoky eye





6. Runsas poskipuna





7. Tumma kynsilakka

Ja miltä lopputulos näyttää?

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/varikkaat-silmameikit-tulevat-nyt-toden-teolla-katso-13-kuvaa-kevaan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/mita-jos-poskipunan-levittaisikin-meikkivoiteen-alle-kokeilin-ja-ihoni

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kahta-tuotetta-en-vaihda-talla-kaksikolla-meikista-saa-raikkaan-hehkuvan