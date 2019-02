MyStyle

Kääriydy pitkään neuletakkiin – 3 hyvää asua helposti

Farkut + pilkullinen paitapusero + valkoiset tennarit = 55,94 €





Sininen slip dress -pitsimekko + mustat korkokengät + korvakorut = 44,95 €





Musta haalari + mustat nilkkurit = 55,95 €