Testasimme kulttimaineessa olevan aurinkopuuterin – onko suosittu tuote kaiken hehkutuksen arvoinen?

Mistä ”voisessa aurinkopuuterissa” on kyse?





Voimakas tuoksu

Kevyt koostumus

Puuteri todelliselle kalkkilaivan kapteenille





