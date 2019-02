Jättikö loska suolaraidat nahkakenkiin? Muista etikkakikka – ja tarkista tiedätkö, kuinka usein kengät kuuluisi suojata

MyStyle

Jättikö loska suolaraidat nahkakenkiin? Muista etikkakikka – ja tarkista tiedätkö, kuinka usein kengät kuuluis

https://www.is.fi/mystyle/art-2000005615215.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muista myös suojaus

Näin usein lankkia ja suojasuihketta pitää lisätä

Näin puhdistat suolatahrat etikalla

Tee seos, jossa on esimerkiksi kolmasosa etikkaa ja kaksi kolmasosaa vettä. Kostuta liinaa seoksessa ja pyyhi kengät sillä. Puhdista lopuksi kengän pinta etikasta nahkealla liinalla. Anna kenkien kuivaa ja levitä sitten lankki ja kosteussuoja. Kosteussuojan on hyvä imeytyä pari minuuttia ennen ulos menoa.

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/muoti/10-katevaa-niksia-joiden-avulla-pidennat-vaatteiden-ja-kenkien-kayttoikaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/muoti/tekeeko-korkokenkien-kaytto-kipeaa-kokeile-teippikikkaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/muoti/5_asiaa_jotka_kannattaa_huomioida_korkokenkia_ostaessa