Hyvästi sukkahousujen sähköisyys ja säärikarvat – 5 tapaa käyttää perusvoidetta ihan muuhun kuin ihon rasvaamiseen

Hyvästi sukkahousujen sähköisyys ja säärikarvat – 5 tapaa käyttää perusvoidetta ihan muuhun kuin ihon rasvaami

Kokeile puhdistusaineeksi

Ei korvaa shampoota

5 tapaa käyttää perusvoidetta

Perusvoide on myös saippua. Jos oleilet paljon vedessä vaikkapa lomamatkalla, ihosi on vaarassa kuivua. Kun menet rantapäivän jälkeen suihkuun, käytä suihkusaippuan tilalla kevyttä perusvoidetta. Voide paitsi puhdistaa, myös kosteuttaa. Perusvoidetta voi sekoittaa myös kylpyveteen. Viilennystä, kiitos! Rantapäivän jälkeen saatat kaivata myös jotain viileää. Säilytä geelimäistä perusvoidetta jääkaapissa ja levitä sitä iholle auringonoton jälkeen. Saat viilennyksen ja kosteutuksen samassa paketissa. Tehohoito kuville käsille ja kantapäille. Kun kädet ovat karheat tai kuivat, tee yöksi tehohoito. Voitele kädet rasvaisella voiteella ja pue päälle puuvillakäsineet. Kuiville kantapäille sopii niin ikään rasvainen voide. Suojaa jalat puuvillaisilla yösukilla. Karvat veks! Sääret ja bikiniraja voivat ärtyä voimakkaista sheivausvaahdoista tai -geeleistä. Onneksi perusvoide ajaa saman asian ilman, että iho ärsyyntyy. Karvojen ajeluun sopiva voide on kevyt ja kosteuttava. Sähköiset sukkahousut kuriin. Pieni voidetuubi pelastaa myös juhlijan. Jos mekko tai hame tarttuu sähköisiin sukkahousuihin, ota kämmeniin hieman perusvoidetta ja sivele jalkasi sukkahousujen päältä. Voide poistaa sähköisyyden.

