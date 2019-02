MyStyle

Yksinkertainen keino, jolla tehostat ihonhoitotuotteiden vaikutusta – asiantuntijat samaa mieltä

Pesuajan pidentäminen. Toimittajamme Milla Kukkonen https://www.is.fi/haku/?query=milla+kukkonen kokeili 60 sekunnin ihonpuhdistussääntöä, jonka mukaan puhdistusainetta tulee hieroa ihoon minuutin ajan https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/milla-25-testasi-hehkutettua-naamanpesukikkaa-2-viikkoa-sai-huomata . Iho puhdistuu, ja putsarin tehoaineet saavat myös mahdollisuuden tehdä ihmeitään iholla. Milla vakuuttui menetelmästä! Tuplaputsaus. Jos yksi puhdistuskerta ei riitä, suorituksen voi ottaa heti perään uusiksi https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/5-vinkkia-joilla-sinusta-tulee-kasvojenpesumestari-iho-kiittaa , jolloin meikin ja lian pitäisi irrota varmasti. Vaiheisiin voi myös käyttää kahta eri puhdistusainetta, jos se tuntuu tarpeelliselta. Silloin kasvot pestään ensin öljymäisellä putsarilla ja sen jälkeen esimerkiksi geelimäisellä. Apuvälineen käyttö. Kasvoharjat, musliiniliinat ja kaikenlaiset naamanpesun apuvälineet ovat suosittuja, ja niitä voi käyttää, jos kokee sen tarpeelliseksi. Kannattaa kuitenkin pitää huolta siitä, etteivät ne hankaa ihoa liikaa, sillä onnistunut kasvojenputsaus on tehokkaan lisäksi hellävarainen.

