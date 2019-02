MyStyle

Testasimme 14 silmänympärysvoidetta – tulokset ovat selvät: ”Olisi pitänyt aloittaa käyttö jo 20 vuotta sitten

HALPA LUOTTOTUOTE: CeraVe Eye Repair Cream silmänympärysvoide 13,90 € / 14 ml





HYVÄSTI TURVOTUS: Sensai Cellular Performance Extra Intensive Eye Cream, 172 € / 15 ml

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





KIRKKAAMPI ELÄMÄ: Lierac Lift Integral Eye Lift Serum, 47 € / 15 ml





LUOTETTAVA APTEEKKITUOTE: Avène Refreshing Eye Contour Care, 22 € / 15 ml





RAIKAS YLLÄTTÄJÄ: Nuxe Crème Prodigieuse Boost Multicorrection Eye Balm Gel, 30 € / 15 ml





JUONTEIDEN TASOITTAJA: La Roche-Posay Hyalu B5 Eyes, 31 € / 15 ml





TUMMUUDEN HÄIVYTTÄJÄ: Lumene Ajaton Nordic Ageless Eye Cream, 39 € / 15 ml





PERUSHYVÄ: Clarins Extra-Firming Yeux -silmänympärysvoide, 62 € / 15 ml





TODELLA TEHOKAS: Origins Plantscription Anti-Aging Power Eye Cream, 54 € / 15 ml





VARMA KOSTEUTTAJA: Lumene Arktis Arctic Hydra Care Rich Eye Cream, 26,90 € / 15 ml





SILMÄNYMPÄRYKSET KUIN SILKKIÄ: Hylamide SubQ Eyes -silmänympärysseerumi, 42,90 € / 15 ml





VIILENTÄVÄ PUIKKO: TonyMoly Panda’s Dream So Cool Eye Stick, 14,90 € / 9 g





KOSTEUSGEELI: Lierac Hydragenist Eye Gel, 32 € / 15 ml





LOISTAVA VALINTA: Secrets de Sothys La Crème Yeux-lèvres -silmän- ja huultenympärysvoide, 120 € / 15 ml