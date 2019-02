MyStyle

Käytätkö ripsentaivutinta oikein? Kuusi askelta maksimaalisiin ripsiin

Taivuta aina ennen ripsiväriä. Aina. Säästele voimiasi. Hellä ja rauhallinen ote on ripsiä taivuttaessa paras. Paina viiden sekunnin ajan. Ammattilaisen mukaan viitisen sekuntia kestävä hellä painallus kuhunkin kohtaan on juuri sopiva. Älä jumitu yhteen kohtaan. Ripsien tyvelle voi antaa useamman painalluksen, mutta sen jälkeen kannattaa edetä tyvestä pikkuhiljaa kohti ripsien kärkiä. Vain yhdestä tai kahdesta kohdasta taivutetut ripset näyttävät kulmikkailta. Vaihda taivuttimen pehmuste säännöllisesti. Huonoja uutisia: taivuttimien kumiset, muoviset ja silikoniset pehmusteet kuluvat ja jäykistyvät ajan kuluessa. Pehmeytensä menettäneellä ja kulmikkaaksi jämähtäneellä pehmusteella taivutus ei onnistu kovin hyvin. Ammattilaiset suosittelevat vaihtamaan pehmusteen kolmen kuukauden välein. Kuumenna taivutin. Kuten hiukset, myös ripset tottelevat parhaiten taivutusta, jos mukana on lämpöä. Metallista ripsentaivutinta voi kuumentaa föönillä.

