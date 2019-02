MyStyle

Yksi asia yhdistää tv-ohjelmien sankaritarten hiuksia, ja siihen on aika saada muutos

Ihan muuta kuin oikeat kiharat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeita kiharoita telkkariin!

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ilmakuivausniksit-joka-hiustyypille-oikealla-tekniikalla-saat-hiustesi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/kuvaharvinaisuus-michelle-obaman-luonnollinen-kiharalook-saa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/oletko-kuullut-curly-girl-metodista-se-voi-pelastaa-kiharat-hiukset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/porrotukka-kaunistus-ei-vihollinen