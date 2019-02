Noora Hautakangas perusti niin kauniit liikkeet, ettei niitä ole uskoa kirpputoreiksi – ostaa itsekin kaikki vaatteensa käytettynä

MyStyle

Noora Hautakangas perusti niin kauniit liikkeet, ettei niitä ole uskoa kirpputoreiksi – ostaa itsekin kaikki v





Käytettyjen vaatteiden kirppis kuin laatuputiikki

Olen saanut asiakkaiksemme daameja ja herroja, jotka ovat ennen ajatelleet, etteivät he voisi milloinkaan pukea päälleen toisten käyttämiä vaatteita.





Kirppisvaatteiden käyttäjäksi pikkuhiljaa

Tulen surulliseksi, kun kuulen, miten suuri osa käytetyistä vaatteista poltetaan.





Nooran 7 tyylitärppiä

1. Kuvaile tyyliäsi

2. Miten kiinnostuit kirpputoreista?





3. Kuka on vaikuttanut tyyliisi?

4. Tärkein tyylioivalluksesi?





5. Mikä on rakkain vaatteesi?

6. Kuka on lempisuunnittelijasi?

7. Mistä asusteesta et luovu?

