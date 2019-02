MyStyle

Et usko, mitkä lasit tulevat takaisin muotiin! Kuumimmat kehykset ovat monen silmään suoranainen järkytys

Pitkään pinnalla ollut, täysin pyöreä metallikehys muuntuu tämän vuoden silmälasimuodissa ovaaliksi.Klassikkomalli pilotti saa puolestaan uusia vivahteita muotokieleensä, ja kokonaan kehyksettömät silmälasit tekevät vahvan paluun ensimmäistä kertaa sitten 2000-luvun alun.Myös matala kissamainen muoto korkeine kulmineen alkaa näkyä kehysmuodissa.Näin kertoo silmälasiliike Instrumentariumin tuore tiedote, joka listaa kehysmuodin kuumimmat trendit. Tänä vuonna silmälasimuoti kuulostaa ja näyttää moninaisemmalta, rohkeammalta, persoonallisemmalta ja kokeilevammalta kuin koskaan.Uusista muotitietoisten trendeistä huolimatta kärjessä jatkavat myös keveät, metalliset ja läpikuultavat kehykset. Kevätkauden suosikkivärejä muovikehyksissä ovat hennot vedenalaiset ja pastellisävyt, ja kevyissä metallikehyksissä näkyy puolestaan voimakkaita värejä.Tällaiset lasit muodikas valitsee nyt.Pyöreä metallikehys muuttuu nyt ovaaliin muotoon. Malli on tullut tutuksi jo edellisellä kaudella aurinkolaseissa, mutta nyt trendi siirtyy silmälasikehyksiin, Instrumentarium kertoo.Muotokieli on tuttu 90-luvulta, ja sitä nähdään erityisesti siroissa metallikehyksissä.Tässä trendissä yhdistyvät keveys ja käytännöllisyys. 2000-luvun alun pienilinssisiin kehyksettömiin verrattuna tällä kertaa linssien koossa ja muodossa nähdään suurtakin vaihtelua.Läpikuultavuus ja hennot värisävyt toistuvat usean brändin mallistossa.Tässä trendissä laseista tulee helposti yksilölliset: kehysten kantajan oma ihonsävy vaikuttaa nimittäin vahvasti siihen, minkä väriseltä kehys todellisuudessa kasvoilla näyttää.Yksi aurinkolasimalli on ollut viime sesonkeina ylitse muiden: matalat kissamaiset aurinkolasit. Nyt myös silmälasikehysten kulmat terävöityvät.Kevyen, värillisen metallin voittokulku jatkuu, tiedotteessa julistetaan. Värillisissä metallisissa kehyksissä nähdään eniten punaisen eri sävyjä, mutta mukaan mahtuu myös väripaletin muita vaihtoehtoja, kuten petroolinsinistä.Klassinen pilottikehys saa tällä kaudella uutta muotoa. Silmälasikehyksissä perinteisen pisaramaisen pilotin muotokieli muuttuu pyöreälinjaisemmaksi.