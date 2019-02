MyStyle

Yhdet kasvot, 16 eri hiustyyliä: näin paljon hiukset voivat muuttaa ulkonäköä

1. Söpö polkka





2. Simppeli suoristus





3. Kiiltävä smurffitukka





4. Mustaa draamaa





5. Klassinen keskijakaus





6. Lämpimänvaalea





7. Hauska pinkki





8. Tupeerattu sininen





9. Violetti kiharapilvi





10. Nuttura tiukalla





11. Hempeä liila





12. Pörröinen nuttura





13. Pörheä polkka





14. Sileän kiiltävä





14. Kunnon kontrasti





15. Suurpiirteisesti pätkitty





16. Viileä blondi





