MyStyle

Tätä on luvassa vanhojen tanssien tyyleissä – asiantuntija: ”Rohkeus on lisääntynyt”

Tanssitko itse vanhat tällä viikolla? Osallistu kilpailuun ja voita! Ohjeet jutun lopussa

Avoin selkä on hittityyli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Rohkeampaa pukeutumista





















Ei käsineitä

Omasta tyylistä ollaan todella tarkkoja





Pojat haluavat näyttää samalta kuin kaveritkin