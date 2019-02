MyStyle

8 helppoa ja täydellistä kampausta ystävänpäivään – nämä haluat toteuttaa!

1. Söpösti rusetilla

https://www.instagram.com/p/BseWkQVH2f1/

2. Kunnon laineet

https://www.instagram.com/p/Ba-Zt3WHG1H/

3. Hiusklipsi tai vaikka kolme

https://www.instagram.com/p/Bsj-y3UFEqg/

4. Näyttävä ponnari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BtbcOy-BN8U/

5. Nauhalla höystetty letti

https://www.instagram.com/p/BtJ8b_rAU8X/

6. Rennon räjähtänyt messy bun

https://www.instagram.com/p/BZhti8JFz-e/

7. Lettipanta tai -kruunu

https://www.instagram.com/p/BrFyXQdl-e0/

8. Triplakiepautus

https://www.instagram.com/p/BagLmwjjaQj/

Lue myös: