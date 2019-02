MyStyle

Milloin viimeksi siivosit meikkipussisi? Marie Kondon 8 kohdan ohjeet, joilla onnistut

Säästä ne, joita käytät

Kootut ohjeet meikkipussin siivoukseen

Ota joko kaikki kosmetiikkatuotteesi esiin tai käy ne läpi kategorioittain. Aloita poistamalla kaikki vanhentuneet tuotteet. Tästä löydät listan 14 meikkipussin tuotteesta https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/milloin_siivosit_meikkipussisi_14_tuotetta_jotka_ovat_todennakoisesti , jotka ovat todennäköisimmin vanhentuneita. Nopeimmin vanhenevat avatut ripsivärit ja nestemäiset tuotteet, puuterit pysyvät hyvänä pidempään. Poimi seuraavaksi joukosta luottotuotteesi eli ne, joita tiedät rakastavasi ja käytät usein. Käy loput tuotteet läpi ajatuksen kanssa. Käytätkö tai aiotko käyttää niitä oikeasti vai vievätkö ne vain tilaa? Kiinnostaako vieläkin minimalistisempi ote? Suosi tuotteita, joita voi käyttää monella tavalla – tästä linkistä löydät kuusi meikkipussin monikäyttöisintä tuotetta https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/6-monikayttoisinta-meikkituotetta-hyodynnatko-kosmetiikkaasi-tehokkaasti . Puhdista meikkipussisi, -laatikkosi tai -hyllysi, jos jaksamista riittää niin pyyhi myös likaiset pakkaukset puhtaiksi. (Siveltimiähän putsaat https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/kuinka-usein-meikkisiveltimet-pitaa-pesta-ota-huomioon-4-asiaa joka tapauksessa jo säännöllisesti.) Lajittele tarpeettomat tuotteet roskiin tai kierrätä ne eteenpäin, mikäli mahdollista. Laita tuotteet takaisin paikoilleen. Nauti lopputuloksesta.

