MyStyle

Ihana iho purkista! Testasimme itseruskettavat – edullisin vei voiton

TEHOKAS: Kicks Beauty Instant Bronzing Self Tan Body Mousse Light/Medium, 24,90 € / 200 ml





NOPEA: Jet Set Sun -Spray, 29,95 € / 150 ml





JÄNNITTÄVÄ: Be3 Miracle Tan Spray itseruskettava suihke, 22,90 € / 75 ml





PYSYVIN: Vita Liberata Invisi Foaming Tan Water Super Dark, 38 € / 200 ml





KAUNIS: Kora Gradual Self-Tanning Lotion -itseruskettava voide, 49 € / 175 ml





PARAS: Evolve Organic Beauty Sunless Glow – kevyesti itseruskettava vartalovoide, 18,90 € / 250 ml

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lue lisää:

https://www.gloria.fi/artikkeli/kauneus/gloria-testasi-meikkivoiteet-voittaja-lahes-taydellinen-tuote

https://www.gloria.fi/artikkeli/kauneus/gloria-testasi-aurinkopuuterit-voittaja-kohtuuhintainen-yllattaja

https://www.gloria.fi/artikkeli/kauneus/gloria-testasi-ripsivarit-voittaja-jokaisen-meikkipussin-must-tuote