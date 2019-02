6 syytä siihen, miksi kampaus ei onnistu, vaikka teit kaiken ohjeiden mukaan – ja vinkit parempaan lopputulokseen

MyStyle

6 syytä siihen, miksi kampaus ei onnistu, vaikka teit kaiken ohjeiden mukaan – ja vinkit parempaan lopputuloks

6 mahdollista syytä

Pohjatyöt. Moni Youtube-tähti toimii hiusalan ammattilaisten tavoin, eli föönaa ja kihartaa hiukset ennen varsinaisen kampauksen aloittamista. Oikeiden tuotteiden kanssa kuohkeaksi muotoiltu tukka on ihan erilainen pohja kampaukselle kuin puhdas, täysin muotoilematon kuontalo. Harjoitus. Tekee mestarin, kuten tiedetään. Kampausten tekemisessä paljon on kiinni näppituntumasta, joka kehittyy vain toistojen avulla. Taidokas yhdistely. Ohjevideoiden kampaukset eivät aina ole kovin ihmeellisiä. Kun simppeli kampaus yhdistetään hymyilevillä kasvoilla olevaan huolelliseen meikkiin, taiten värjättyyn tukkaan ja kivaan paitaan, on kokonaisuus loistava. Valot ja kuvakulma. Kuvanmuokkaus on videolla vaikeampaa kuin yksittäisissä kuvissa, mutta kuvakulmilla ja ammattimaisella valaistuksella saa ihmeitä aikaan. Hiusten väri. Asiasta ei löydy tilastoa, mutta somen kampauskuvia tuntuvat dominoivan vaaleat monivärivärjäykset. Viileän vaaleaksi raidoitetussa, tyvestään tummemmassa tukassa esimerkiksi boheemit lettikampaukset todella pääsevät oikeuksiinsa. Ihan yhtä upea, tasaisen tummanruskea tukka voi kampauksessa näyttää lattealta. Hiusten kokonaisuus. Kampausvideoissa kerrotaan usein, minkä pituiselle tukalle kampaus on tarkoitettu. Pituus on kuitenkin vain yksi pieni asia hiusten kokonaisuudessa. Lopputulos riippuu esimerkiksi hiusten kiharuudesta, paksuudesta, karheudesta ja tasamittaisuudesta. Pyörteet ja hiusten kunto vaikuttavat tietysti myös.

Itsevarmuutta ja kärsivällisyyttä

