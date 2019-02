MyStyle

Yksi asia meikkitubettajien videoilla jaksaa hämmästyttää – iso ero ammattimeikkaajien kädenjälkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BnkB9RkAjtb/

Kuvausmeikki saa olla vähän tuhdimpi

Pikkutarkkaa työtä

Lue myös: