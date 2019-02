MyStyle

Ethän usko enää? 3 väitettä hiustuotteista eivät todellisuudessa pidä paikkaansa

Väite 1: Hiukset eivät enää tule puhtaiksi, jos käyttää aina samaa shampoota

Väite 2: Hiuksiin jätettävät tuotteet tekevät tukasta raskaan

Väite 3: Jos käyttää kuumia hiuslaitteita harvoin, ei tarvitse lämpösuojasuihketta





Lue lisää:

Hiukset tuskin tottuvat tiettyyn tuotteeseen, vaan tunkkaisuuden syy on pikemminkin siinä, että hiuksiin on kerrostunut likaa ja muotoilutuotejäämiä. Hiukset kannattaa pestä kerran kuussa syväpuhdistavalla sampoolla. Tuotteita saa muutenkin sekoitella mix & match -periaatteella: jos tyvi tuntuu jatkuvasti likaantuvan, pese se volyymisampoolla ja levitä kosteuttavan linjan hoitoaine vain kuiville latvoille.Niin saattaa käydä, mutta vain jos intoutuu lotraamaan tuotteiden kanssa. Käyttöohjeen suositeltua annostelua kannattaa noudattaa, vaikka ”herneen kokoinen määrä” kuulostaisikin naurettavalta. Vähemmän on enemmän.Suoristus, kiharrus ja föönaus rasittavat hiuksia, koska laitteet kuumenevat jopa 220-asteisiksi. Hiukset kannattaa siis suojata aina, kun käsittelee suortuvia kuumalla. Jos et halua ostaa isoa muotoilutuotearsenaalia, kannattaa hankkia monitoimituote, jossa on lämpösuoja. Valinnanvaraa on nykyään paljon öljyistä kosteussuojasuihkeisiin.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa.