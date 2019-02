Juuri Suomessa lanseerattu kosmetiikkamerkki vetää tuotteita myynnistä: niiden käyttämistä pyydetään lopettamaan

MyStyle

Juuri Suomessa lanseerattu kosmetiikkamerkki vetää tuotteita myynnistä: niiden käyttämistä pyydetään lopettama

N.A.E. 200ml Freschezza Vartalovoide EAN 7332531083720

N.A.E. 200ml Idratazione Vartalovoide EAN 7332531084055

N.A.E. 200ml Delicatezza Vartalovoide EAN 7332531083812

N.A.E. 300ml Freschezza Käsivoide EAN 7332531083904

N.A.E. 300ml Idratazione Käsivoide EAN 7332531083997

N.A.E. 300ml Delicatezza Käsivoide EAN 7332531084024

N.A.E. 150ml Universaalivoide EAN 7332531084116

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Henkel Finland Oy kertoi tammikuussa uudesta luonnonkosmetiikkamerkin lanseerauksesta, kun se toi luonnonkosmetiikkasarja N.A.E. Naturale Antica Erboristerian Suomeen.Tuolloisen tiedotteen mukaan tuotteet olisivat saatavilla päivittäistavarakaupoissa ja tavarataloissa maaliskuusta 2019 lähtien, mutta jo nyt Henkel ilmoittaa ennaltaehkäisevästä tuotteiden takaisinvedosta.– Tuotteidemme turvallinen käyttö on yrityksellemme ensisijaisen tärkeää. Jos käytössänne on seuraavia N.A.E ihon- ja vartalonhoitotuotteita, pyydämme teitä lopettamaan niiden käytön, tänään keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa sanotaan.Yllämainitut emulsiopohjaiset N.A.E. ihon- ja vartalonhoitotuotteet eivät tiedotteen mukaan täyttäneet rutiinitarkastuksissa laatuvaatimuksia.– Kyseiset tuotteet ylittävät mikro-organismien sallitun rajan, ja olemme varotoimenpiteenä päättäneet välittömästi poistaa kyseiset tuotteet markkinoilta. Henkilöt, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä, voivat erittäin harvinaisissa tapauksissa saada infektion, jos tuotetta joutuu avohaavaan tai silmiin. Tuotteiden takaisinveto tapahtuu varmistaaksemme, ettei näin pääse tapahtumaan, tiedotteessa sanotaan.Henkel pyytää asiakkaita, joilla on hallussa ylläolevia N.A.E -ihon- ja vartalonhoitotuotteita, ottamaan yhteyttä Henkel Finland Oy:n kuluttajapalveluun saadakseen tuotteista korvauksen: puhelimitse 0800 165 066, arkisin kello 10–13 tai sähköpostitse schwarzkopf.fi@henkel.com. Henkel pahoittelee tapahtunutta.Aiemmassa tiedotteessa N.A.E.-sarja ilmoitti yhdistävänsä luonnon ainesosat ja perinteisen italialaisen kasvilääkinnän osaamisen. Luonnonkosmetiikan tuotteilla on Ecocert-sertifiointi Cosmos Organic -standardin mukaisesti.