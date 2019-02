MyStyle

Helpot ohjeet: 5 silmämeikkiä, jotka näyttävät aina hyvältä

1. Kevyt muotoilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/Bquzs4yFlrO/

Levitä luomiväriä liikkuvalle luomelle. Häivytä ylös- ja ulospäin kohti luomivakoa ja kulmakarvaa niin, että hieman värin reunaa jää vielä näkyviin, kun avaat silmät ja katsot kasvot suorassa peiliin. Häivyttämisessä auttaa, kun levität luomivärin yhdellä ja häivytät toisella, puhtaalla siveltimellä. Toista sama alaluomelle. Viimeistele ripsivärillä.

2. Häivytetty kissarajaus

https://www.instagram.com/p/BtFrTRnlN8N/

Hahmottele kissarajauksen alareunan linja pehmeällä kajalkynällä (tai luomivärillä). Ota astetta vaaleampi luomivärisävy ja häivytä kohti luomea niin, että väri liukuu tummasta reunasta kohti vaaleampaa.

3. Megaräpsyt

https://www.instagram.com/p/Bqk4y5mgUNu/

Taivuta ripset ripsientaivuttimella. Levitä pidentävää ja erottelevaa ripsiväriä. (Jos ripset kaipaavat pituutta tai tuuheutta, ota avuksi irtoripsitupsut tai yksittäiset irtoripset.)

4. Häivytetty rajaus

https://www.instagram.com/p/BtJvOwYApqn/

Piirrä rajauskynällä viiva ripsien tyveen. Voit värittää myös yläripsien välit ja alapuolen niin, ettei rajauksen ja ripsien välistä pilkota ihoa. Ota pieni ja jämäkkä sivellin ja häivytä rajausta sen verran kuin look mielestäsi kaipaa. Tarvittaessa myös vanupuikko tai sormenpää käy välineeksi.

5. Kissarajaus uudella värillä

https://www.instagram.com/p/BsGkW56hvkW/

Rajaa silmät valitsemallasi tyylillä. Voit leikitellä viivan muodolla ja esimerkiksi paksuntaa sitä, jos haluat värin kunnolla näkyviin. Minimalisti puolestaan voi valita hennomman piirtojäljen.

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/talvi-yllatti-meikkaajan-kokeile-naita-konsteja-kun-meikkivoide-nayttaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/milla-25-testasi-hehkutettua-naamanpesukikkaa-2-viikkoa-sai-huomata

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/toimituksen-suosikit-kosmetiikkatuotteet-jotka-ovat-niin-hyvia-etta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/luulin-magneettiripsien-kiinnittamisen-olevan-helppoa-enka-ole-koskaan