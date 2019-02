MyStyle

Kevään ihanimmat korvakorut ovat tässä

Eläinkuosit ovat nousseet viime vuosina jälleen pinnalle ja ovat pysyneet trendikkäinä pidemmän aikaa. Unohda ajatus huomiota herättävän räikeistä vaatteista ja asusteista – eläinkuvioita puetaan ja asustetaan nyt myös hienostuneesti ja klassisesti.Eläinkuoseista puhuttaessa monen mieleen nousee ensimmäisenä leopardi, mutta myös toinen kuvio on etenkin asustemuodissa vähintään yhtä ikoninen: kilpikonnakuosi.Kilpikonnakuosi kuuluu aurinkolaseihin ja koruihin. Kaikille tutuin kilpikonnakuosinen klassikkoasuste on vintage-henkiset, kirjavanruskeat aurinkolasit.Nyt sama kuosi yhdistetään suuriin korvakoruihin. Näyttävät tortoise-korvikset tekevät simppelistäkin asusta hetkessä kiinnostavan, ja kuosi sopii sekä hillitylle pukeutujalle että hulluttelevalle tyylikokeilijalle.Nyt on varaa mistä valita.Kuvat: Valmistajat