Kokeilin poskipunan levittämistä meikkivoiteen alle, ja kätevästä tekniikasta tuli uusi suosikkini

Lupauksena raikas meikitön meikki

Helpottaa ja nopeuttaa





Kootut vinkit onnistumiseen:

Poskipuna saa olla vähän tavallista kirkkaampi tai sitä saa olla hieman enemmän kuin meikkivoiteen päälle levittäessä. Meikkivoiteessa parhaiten toimii kevyt tai puolipeittävä koostumus, joka ei maskeeraa ihon kaikkia sävyjä alleen. Finneihin ja tummiin silmänalusiin kannattaa käyttää peitevoidetta. Jos käyttää peitevoidetta, sen voi levittää joko ensimmäisenä tai viimeisenä. Peitevoiteen päälle voi häivyttää kevyesti meikkivoidetta, mutta se kannattaa tehdä meikkisienellä painelemalla, jottei peitevoide liiku pois paikoiltaan. Poskipuna ja muut tuotteet kannattaa esihäivyttää suunnilleen oikeille kohdille, jotta ne häivyttyvät meikkipohjan alle kauniisti. Poskipunan ja aurinkopuuterin reunakohdat kannattaa häivyttää meikkivoiteen avulla erityisen huolellisesti, jotta alueet häivyttyvät keskenään ja meikkivoiteen kanssa saumattomasti. Värialueen keskikohdan päälle ei tarvitse niin paljoa (tai välttämättä lainkaan) meikkivoidetta. Lopuksi meikin voi halutessaan kiinnittää värittömällä puuterilla.

