Jos haluat hyväkuntoiset hiukset, hoida niitä kuin ihoa – 5 tehokasta vinkkiä

Anti-age- ja antioksidantti-merkinnät vetävät puoleensa voide- ja seerumiostoksilla. Samat ominaisuudet pitävät myös hiukset hehkuvina.Uudenlaiset hiusseerumit ravitsevat ja vahvistavat hiusta sekä trendien mukaisesti suojaavat ympäristön haittatekijöiltä kuten saasteilta. Sisleyn uusi seerumi on hiustenhoidon aallonharjalla: hoitonesteessä on aktiivisia tehoaineita aina sinkistä ja magnesiumista hiusten kasvua edistävään B6-vitamiiniin.Meikinalusvoiteet kosteuttavat kasvoja ja pitävät ehostuksen kohdallaan.Pohjustus toimii myös päässä. Primer-tuotteet ja -hoidot silottavat, kosteuttavat ja suojaavat pohjustusvoiteen tapaan hiusta. Kosteisiin hiuksiin levitettävissä tuotteissa on yleensä mukana myös lämpö- sekä UV-suoja.Uusinta uutta pohjustuspidoissa ovat KMS:n Style Primer -pikahoidot: hoito valitaan, kuten kasvohoitokin, oman hiustyypin mukaan. Tulokset pysyvät hiuksissa kotihoitotuotteen avulla muutaman viikon.Kuitunaamiot ovat suosittuja kasvoilla. Korealaisesta kauneudenhoidosta alkunsa saaneet kuidut imeyttävät hoitavat aineet tehokkaammin, ja naamion levittäminen on helppoa.Kokeile hiuksiin samankaltaista hoitoa: huppumainen kuituhiusnaamio on helppo vetäistä hiusten päälle, ja kangas estää naamiota valumasta harteille.Misellivesi puhdistaa kasvot tehokkaasti mutta hellävaraisesti vanulapun avulla. Miselliteknologiaa käyttävissä shampoissa pesuun tarvitaan myös vettä, mutta muuten idea on sama: lika ja tuotejäämät tarttuvat miselleihin ja pesevät kuivan tukan hellävaraisesti.Kérastasen viime vuonna hiustenhoitoon tuomat misellit saavat nyt jatkoa uudesta shampoosta, joka lupaa kosteuttaa hiusta 48 tunnin ajan pesusta.Öljypuhdistajat ovat iso hitti ihonhoidossa, ja ne ovat osoittautuneet hehkutuksen arvoisiksi: ne nostavat kasvoilta tehokkaasti meikin ja epäpuhtaudet, ja samoin ne toimivat hiuksissa.Pureologyn shampoossa on mukana jojoba-, auringonkukka-, oliivi- sekä kookosöljyä, joiden avulla tukasta irtoavat muotoilutuotteet tehokkaasti, ja samalla hiukset saavat aimo annoksen kiiltoa sekä hoitoa. Tehokkaan kosteutuksen ansiosta öljymäinen shampoo voi hyväkuntoisessa hiuksessa korvata myös hoitoaineen.