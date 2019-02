MyStyle

Suosikkinäyttelijän kuvapari osoittaa, kuinka paljon meikki vaikuttaa ikään – kolme asiaa nuorentavat

https://www.instagram.com/p/Bsqg37JH5zf/









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinnitä huomio kolmeen asiaan – tärkein on poskipuna









Vaihda luonnolliseen huulipunasävyyn









Suosi mieluummin ruskeaa kuin mustaa silmämeikkiä