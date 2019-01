MyStyle

Kuuluuko silmien alle laittaa puuteria? Päivitä vanha meikkitietosi

”Totta kai peitevoide kiinnitetään!”

Peitevoiteella on väliä

Puuteroitu toimii kuvassa

Valitse puuteri, joka sopii käyttötarkoitukseesi. Hienojakoinen, sävytön irtopuuteri yleensä toimii. Voit käyttää puuterin levittämiseen sivellintä tai sientä. Vetävät liikkeet saattavat siirtää peitevoiteen paikoiltaan, joten suosi painelevaa tai rullaavaa liikettä. Etene pieni määrä kerrallaan. Kopauta ylimääräinen puuteri siveltimestä ja levitä sitä kevyin ottein iholle. Toista, kunnes puuteria on mielestäsi sen verran, että voit luottaa meikin pysyvän paikallaan.

