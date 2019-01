MyStyle

Seerumi tekee ihosta kuulaan ja kostean – testasimme 6 tuotetta, voittaja on täydellinen

Kuivia talvikelejä vastaan taistellessa on syytä ottaa käyttöön tehokeinot. Testasimme merellisen raikkaat vesipohjaiset seerumit.

Me Naiset

Kimmoisa vesigeeli – V10 Plus Hyaluronihapposeerumi, 87,00 €





Arvokas nektarini – YÜLI Ambrosia Beauty Nectar -kosteuttava seerumi, 185,00 €

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuin unelma – Mádara SOS Hydra Repair Intensive Serum -kosteuttava seerumi, 39,80 €

Raikkauden lähde – Lumene Lähde Arctic Dew Quenching Aqua Serum -kosteuttava seerumi, 26,90 €

Kevyt ja nopea – Biotherm Aquasource Aura Concentrate -kosteuttava seerumi, 55,00 €

Meren raikkautta – Clarins Hydra-Essentiel Intensive Moisture Quenching Bi-Phase -kosteuttava seerumi, 63,00 €

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/varpu-33-teki-yhden-muutoksen-ihonhoidossa-kuivuus-ja-kiristys-katosivat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/mista-ihonhoidossa-kannattaa-maksaa-kokosimme-yhteen-kunkin-tuotetyypin

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/seerumi-buusteri-tehotipat-5-kysymysta-tehotuotteista