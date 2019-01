Muotisuunnittelijat eivät halunneet mekkojaan M-kokoisen tähden ylle – myös näitä ”liian isoja” naisia on kieltäydytty pukemasta

MyStyle

Muotisuunnittelijat eivät halunneet mekkojaan M-kokoisen tähden ylle – myös näitä ”liian isoja” naisia on kiel

Laulajatähti Bebe Rexha nosti jälleen esiin aiheen, josta on puhuttu aiemminkin. Yhä edelleen huippumuotisuunnittelijat kieltäytyvät vaatettamasta julkkiksia, joiden vaatekoko on vähääkään isompi.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy