12 kuvaa: Tältä näyttää kuumin farkkumuoti juuri nyt

Suorat klassikkofarkut

























Löysälahkeiset jättifarkut













Samat tyylit myös miehillä

Kun haluaa haistella pukeutumisen ajankohtaisia trendejä, katse kannattaa kääntää maailman muotikaupunkien katutyyleihin.Miesten muotiviikot ja Haute Couture -muotiviikot käynnistävät kevään muotiviikkokauden ja keräävät tammikuussa muotiväen muun muassa Pariisiin, Milanoon ja Lontooseen. Katumuotikuvaajien taltioimat tyylit ovat herkkua trendejä seuraaville – aitoa asuinspiraatiota suoraan parhailta pukeutujilta ja muotivaikuttajilta!Kokosimme muotiviikkojen parhaat farkkutyylit yhteen. Tänä keväänä kaksi siluettia on ylitse muiden.Vaaleat, täyspuuvillaiset eli joustamattomat, rennot, ysärihenkiset ja suoralahkeiset farkut näyttävät työntäneen kaikki muut farkkumallit vähemmistöön. Lahje saa olla hieman vajaamittainen ja malli mutsimainen.Toinen nouseva trendi on suuri ja väljä. Ronskit ja hyvin löysät farkut näyttävät valtavilta, ja se on tarkoituskin. Isot housut ovat tänä keväänä in.Jos tammikuun muotiviikkojen katutyylejä on uskominen (ja onhan niitä), samat trendit ovat pinnalla myös miesten farkuissa.Vaalea denim on ajankohtainen sävy joka kevät, ja kaksi muodikasta mallia ovat nyt hyvin samannäköiset kuin naisten housuissa: suorat, vintage-henkiset, klassiset puuvillafarkut ja todella väljät, megalahkeiset farkut.